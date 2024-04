Comparte

Gustavo Quinteros disfruta de un tranquilo presente en Argentina con Vélez Sarsfield, club al que clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. En ese contexto, el DT habló de su presente, recordó su paso por Colo-Colo y comparó a Damián Pizarro con un histórico delantero argentino.

En primera instancia, el adiestrador de Vélez se refirió a su presente en Argentina, donde indicó en diálogo con TNT Sports que “me siento feliz, ojalá me pueda quedar mucho tiempo. Ya cumplí un objetivo y espero meter a Vélez en un torneo internacional”.

Por otro lado, Quinteros habló sobre la actualidad del delantero de Colo-Colo, Damián Pizarro, quien ha recibido algunas críticas por su sequía goleadora.

En esa línea, el trasandino dijo que “Damián es muy joven para un equipo tan grande y para darle la responsabilidad del gol. A veces la gente cree que es fácil ponerse la camiseta de Colo-Colo y salir a la cancha a defenderla. Hay que recordar que debutó a los 17 años y le costó mucho”.

Luego, agregó que “tiene muchas condiciones y va a aprender y hará goles. Me hacía recordar mucho a Gabriel Batistuta. Me acuerdo que a él no le fue bien al principio y terminó siendo el mejor delantero de Europa. Tenía la misma potencia y fuerza de Damián y ojalá pueda tener minutos para hacer goles y ayudar al equipo”.

En otro tema, Quinteros se refirió a lo que está haciendo Jorge Almirón, su reemplazante, en Colo-Colo: “Hay que esperar, porque un entrenador necesita un tiempo para que su idea de fútbol se pueda plasmar en la cancha. Más allá de que sean los mismos jugadores, cambian las situaciones y la metodología, pero Colo-Colo tiene buenos jugadores y ellos le van a dar mucho al equipo”.

Y, finalmente, recordó su estadía en Macul, haciendo un balance de su paso por el Monumental. “Habíamos hecho todo lo mejor, todo lo posible, ganamos todo en el fútbol local y en lo internacional, teníamos que fortalecer e incorporar jugadores y los dirigentes prefirieron cambiar… Esa decisión la respeto, porque ellos son los que determinan. Pero al final salió todo bien, porque ahora estoy feliz y le tengo mucho cariño a Colo-Colo”, sentenció Quinteros.