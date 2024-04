Comparte

La polémica está instalada en la interna del Barcelona. Esto luego de que el cuadro culé quedara fuera de la Champions League tras perder en cuartos de final ante el PSG de Kylian Mbappé.

Es que, tras el duelo, el mediocampista alemán Ilkay Gündogan cuestionó la expulsión de Ronald Araujo, sosteniendo que “esto es la Liga de Campeones. No importa el rival, es imposible remontar si uno de tus jugadores es expulsado. Estamos muy decepcionados. Sentíamos que teníamos el control del partido antes de la tarjeta roja”.

“Es difícil de decir (si es roja o no), pero en estos momentos cruciales debes estar seguro que puedes recuperar el balón. Si no consigues la pelota, y no sé si la toca o no, debes dejarlo ir. Prefiero conceder el gol o dejar al delantero con un uno contra uno. Se tiró el balón largo y no sé si llegaba a la pelota. Podía dejar la oportunidad a nuestro portero y que nos salvara o incluso conceder un gol. Ponerte con un hombre menos por la roja tan temprano en el partido te mata”, añadió el ex Manchester City.

Ante esta situación, Ronald Araujo se refirió a los cuestionamientos de su compañero: “Prefiero guardarme lo que pienso, hay valores y códigos de vestuario que pienso que hay que cumplir”.

Unas contundentes declaraciones, las cuales ya han generado algunas reacciones por parte de la hinchada blaugrana, algunos apoyando a Gündogan y otros a Araujo.