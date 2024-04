Comparte

Gustavo Quinteros, de buen presente en el fútbol argentino junto a Vélez Sarsfield, se lanzó con todo contra Darío Lezcano, delantero paraguayo que lo responsabilizó por su mal rendimiento en los albos.

“Me perjudicó. Quinteros me faltó el respeto porque él me trajo acá y no me bancó. ¿Para qué me trajo? Yo perdí dinero allá en México. Me voy decepcionado porque después habló mal de mí”, dijo Lezcano luego de su salida del cacique.

El ex DT albo fue consultado por TNT Sports sobre esta situación y señaló que “me da risa, porque en todos los lugares en los que estuve puedo volver. Los jugadores a alguien tienen que echarla la culpa por no jugar, hay algunos que se la bancan y otros que dicen cualquier cosa”.

“Este jugador (Lezcano) no juega ni en un equipo chico de Paraguay, entonces no estaba para jugar (en Colo-Colo). Cuando vino tenía un problema que no lo dejaba entrenar normalmente y por eso jugó Damián (Pizarro)”, agregó.

“Pero para qué hablar estas cosas. No me afectan porque lo tomo de quién viene. No le cree nadie”, sentenció Quinteros.