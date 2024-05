Comparte

El atleta chileno Santiago Ford vivió un insólito hecho en su participación en el Multistars de Italia. Es que al representante nacional no le llegaron su garrochas, por lo que no pudo competir como esperaba y se terminó retirando de la competición.

Ford estaba en la tercera posición de la clasificación tras disputar las primeras cinco etapas. Sin embargo, al inicio del segundo día perdió un lugar. Todo esto a la espera de su mejor prueba, el salto con garrocha.

Pero aquí vino el inconveniente, ya que a Ford no le llegaron sus garrochas y tuvo que competir con una prestada, logrando un salto de 3,75 metros, una marca que lo dejó sin opción de pelear por el podio, ni obtener puntos para la clasificación olímpica. Esto desencadenó en la renuncia del cubano chileno a las últimas dos pruebas.

Desde el entorno del atleta confirmaron a El Mercurio que fue la aerolínea la que no quiso transportar las pértigas, ya que excedían el tamaño permitido. Aunque lo que les llamó la atención, cuentan, fue que “nadie hizo nada”, apuntando directamente a la Federación Atlética, que fue la encargada de adquirir los pasajes, por no hacer ninguna gestión para superar el problema.

Por otro lado, Santiago Ford se queja: “El objetivo era quedar entre los cinco primeros y así asegurar puntos para subir en el ranking olímpico. Al empezar el segundo día de competición me ubicaba en el tercer puesto, a menos de 100 puntos del líder, pero al no tener mis garrochas no pude tener el resultado esperado en esa prueba”.

En esa línea, añade que “(Es duro) que tu trabajo y horas de entrenamientos se derrumben por cosas ajenas a ti, ya que todos los que entienden de mi disciplina saben que no se puede hacer un decatlón todos los fines de semana y esta era una oportunidad muy importante para mí y mi equipo”.

Santiago Ford se ubica en las 25° posición del ranking olímpico, donde los 24 primeros terminan con pasajes a París.