Desde WPD Chile, empresa dedicada a la generación de energía eólica, hablaron sobre las energías renovables en el país y los desafíos que enfrentan para posicionarse frente a los combustibles fósiles.

Mauricio Henríquez, el gerente de Asuntos Corporativos WPD Chile, conversó con Cata Droguett en Chile Sustentable, en donde habló sobre la trayectoria de la generadora de energía tras su arribo al país en 2009.

El corporativo señaló que la empresa arrió a Chile “con un foco: poder sacar los combustibles fósiles de la matriz energética, poder llegar con energías limpias, del viento fundamentalmente y también del sol. Tenemos tres parques eólicos operando el más grande de Chile está en La Araucanía, en la zona de Collipulli y, otros dos, en la zona del Biobío”.

“Esa energía limpia ha sido contratada por los suministros eléctricos para llegar a las familias con energía limpia”. La matriz limpia “es más barata y genera mejores condiciones”, explicó.

¿Cómo se generan las energías renovables?

Henríquez, además explicó cómo se genera esta matriz. “La energía no se crea, sino que está en el planeta. Y, a través del viento en este caso, usamos la velocidad de viento para mover unas turbinas que generan electricidad, que es usada en autos, casas, industrias”.

Hasta hace algún tiempo, “nuestro país era 90% electricidad a partir de energías fósiles. Hoy día se ha avanzado muchísimo y casi el 40% de la electricidad que se consume en el país proviene” de fuentes limpias. En este escenario se destaca la generación gracias al sol en el norte y del viento en el sur.

La generación de electricidad a partir de energías renovables “significa que estamos dejando de contaminar”. Por otro lado, “el costo de la energía renovable es la mitad e incluso tres o cuatro veces más barata” que la generación con combustibles fósiles.

¿Por qué Chile no avanza en energías renovables?

A juicio de Henríquez, existen dos grandes problemas para expandir las energías renovables: fallas en la transmisión energética y en la regulación del mercado eléctrico.

En ese sentido, las fallas en transmisión provocan que se desperdicie cerca de la mitad de la electricidad generada.

Sobre el último punto, en Chile hay “una regulación que no valoriza las energías renovables. Avanzó muy rápido la producción de energía eléctrica, pero no avanzó la transmisión y la regulación. Si eso no se cambia en el corto plazo, Chile está perdiendo una oportunidad enorme para descarbonizar su matriz y generar mejor calidad de vida”.