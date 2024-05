Comparte

Blue Mary, actual participante del reality show ‘¿Ganar o Servir?‘ de Canal 13, conversó en exclusiva con Radio Agricultura, donde se refirió a la reciente y controvertida eliminación de Coca Mendoza.

En una entrevista cargada de emoción, Mary compartió su tristeza y descontento por la partida de uno de sus compañeros más cercanos dentro del programa.

“Yo soy team Coca,” comenzó Mary, visiblemente afectada. “Me hice muy amiga del Coca y lo estoy pasando mal con su partida, porque el Coquita es bacán y fue una gran contención para mí.”

Según Mary, Mendoza no solo era un compañero de equipo, sino una figura protectora y de apoyo emocional dentro del reality.

Mary continuó detallando el impacto que tuvo la eliminación de Mendoza en ella. “Me dio mucha pena porque igual encontré que, claro, le hicieron un poco la cama los cabros”.

“Sé que fue una estrategia, pero igual me dolió. Yo no estaba a favor y de hecho me negué a votar por él, y no lo hice porque para mí el Coca era mi capitán, que nosotros elegimos, y alguien que me daba contención, protección. Sus abracitos como muy de familia.“

“Para mí la salida del Coca fue un golpe fuerte” – Blue Mary

La relación entre Mary y Mendoza trascendía lo meramente competitivo. “El Coca a veces me veía mal y me pescaba, me daba un abrazo y era como un abrazo contenedor, como esos abrazos que tú dices ‘oh, necesitaba eso’”.

Estos gestos, según Mary, eran fundamentales para su bienestar emocional en un entorno tan intenso como el del reality.

La eliminación de Mendoza no solo fue un golpe personal para Mary, sino que también afectó la dinámica del grupo.

“Para mí fue un golpe fuerte. Entonces suplió una parte súper importante igual. Yo siento que el Coca nos quería a todas las chicas ‘súper poderosas’. Siempre nos defendió,” agregó, destacando el papel de Mendoza como defensor y protector del grupo de mujeres en el show.

Mary no pudo contener las lágrimas al recordar la partida de su compañero. “Por eso lloré. Es que uno aquí está más sensible, las emociones se maximizan. Yo soy emocional, entonces aquí me lo he llorado todo, he llorado y me he reído,” concluyó.