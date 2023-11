Comparte

La élite del surf chileno ya se prepara para lo que será la tercera parada del Circuito Nacional de Surf. categoría Open, (profesional), en el “Punta de Lobos Pro 2023”. El tour chileno arrancó en enero en Reñaca, pasó en mayo por Iquique y continuará en Pichilemu donde se prepara una verdadera fiesta, luego del boom que vivió la surf city con la fiebre de Santiago 2023.

Dentro de los deportistas destacados se encuentran los créditos locales Dominique Charrier, Martín Fuenzalida y Jessica Anderson quien estuvo en el Team Chile para Santiago 2023. El “Punta de Lobos Pro” además irá perfilando a los favoritos para quedarse con el título nacional. En la categoría open lidera la joven iquiqueña Isidora Bultó y el viñamarino Maximiliano Cross. En junior sub 18, lidera la integrante del Team Chile, 4º lugar en Santiago 2023, Estela López de Puertecillo, junto a Noel de La Torre de Maitencillo, quien además va tercero en el circuito latinoamericano de surf.

Otro de los atractivos de la competencia es que contará con categorías de formación, Infantiles sub 12, sub 14 y sub 16. “Estamos muy contentos porque vuelven los Campeonatos Nacionales a Pichilemu luego de varios años, post pandemia, además con las categorías menores, algo que acá trabajamos fuertemente desde el Club de Surf Punta de Lobos y la comunidad local, para potenciar y apoyar a las nuevas generaciones”, señaló Marcel Charrier, presidente del Club de Surf de Punta de Lobos, el que cuenta con el apoyo de SERNATUR y el Seremi del Deporte de la región de O´Higgins.

Charrier, aprovechó de destacar además el boom que dejó Punta de Lobos con los recientes Juegos Panamericanos, situación que los deja con la vara muy alta para realizar un evento con un alto estándar. “Hacemos el llamado a la gente para que disfrute el estadio natural de olas que tenemos en Punta de Lobos, reserva mundial del surf, y ver este tremendo panorama familiar, siempre con mucho respeto hacia este entorno. Se debe preservar y cuidar nuestros espacios en Punta de Lobos, y en todas las playas de Chile. Agradecemos el apoyo del gobernador regional de O’Higgins Pablo Silva Amaya, ya que gracias a los fondos del FNDR 8% comunitario del Gobierno Regional, junto a su Consejo Regional y a la subvención municipal entregada a nuestro club por parte de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu como patrocinador, nos permitirá hacer un gran evento entregando $5.000.000 a repartir en premios en efectivo para los finalistas de todas las categorías”, finalizó Marcel Charrier.

LA COMPETENCIA

Este certamen se disputará en la modalidad denominada tablacorta, y contará con un destacado comité deportivo liderado por surfistas profesionales de vasta trayectoria y miembros del Club de Surf Punta de Lobos, como Ramón Navarro, Diego Medina, Ignacio Vargas, entre otros, quienes decidirán en qué sector de Punta de Lobos se realizará la competencia, lo que dependerá de las condiciones del mar y climatológicas.

Para más información pueden revisar el sitio web oficial www.puntadelobospro.com donde se podrá ver en vivo el torneo los 4 días de evento, y también pueden visitar el Instagram @puntadelobospro donde se irá publicando mayor información.