El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, se refirió a su debut en la selección chilena y dejó las puertas abiertas para Arturo Vidal y Gary Medel, quienes no fueron parte de su primera nómina en La Roja.

“Arturo Vidal y Medel son muy importantes para la selección chilena. Los tenemos en cuenta permanentemente. Uno va probando otros jugadores, pero no es que no los tenemos en cuenta”, dijo a Radio Carve Deportiva de Uruguay.

Respecto a sus primeros duelos ante Albania y Francia, el Tigre señaló que “el balance de estos dos partidos que nos tocó jugar quedamos bastante conformes, pero hay muchas cosas para mejorar”.

Gareca también tuvo palabras para Ben Brereton y aclaró que “que no hable el español fluido no lo va a condicionar en una convocatoria, pero me gustaría que aprenda español estando en una selección de habla hispana”.

Por último, se refirió a su futuro en La Roja. “Me gustaría que el pueblo chileno tenga fe y confianza. Siempre soy de creer que tiene que nacer una química de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Ojalá que el hincha pueda empezar a creer en su selección”, sentenció.