Comparte

La animadora Camila Andrade optó por romper el silencio, luego de que han pasado varios días desde el quiebre matrimonial entre Francisco Kaminski y Carla Jara, en donde ella estaría involucrada.

Ahora, la ex “Caja de Pandora” optó por romper el silencio y referirse a la polémica situación en la que se ha visto envuelta.

En Instagram, la ex Miss Chile compartió un texto, en donde se desligó de la situación, y negó estar involucrada en la situación.

La aclaración de Camila Andrade

“Es lamentable que en esta época de rápida difusión de información y desinformación, me vea en la necesidad de abordar rumores y ciernas noticias que circulan sobre mi vida personal”, partió comentando en la publicación.

Luego acusó ser víctima de “difamaciones que buscan dañar mi imagen y reputación“, afirmando incluso haber recibido “comentarios agresivos y amenazas“.

Luego Camila aclaró: “No he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa“.

Finalmente, agradeció a sus familiares y amigos por ser su apoyo “incondicional, y han confiado en mí en todo momento“.

Aquí puedes ver las palabras que compartió:

Carla Jara tendría ‘pruebas’ de la infidelidad

El día de ayer, en el programa de espectáculos ‘Que te lo digo’, entregaron nuevos detalles, donde aseguran que el affaire entre Kaminski y Andrade, no sería algo pasajero.

“Al parecer el romance entre Francisco Kaminski y Camila Andrade no sería una cosa pasajera“, inició señalando la periodista Paula Escobar.

Luego el conductor Sergio Rojas afirmó: “Carla Jara tendría pruebas en su celular del romance entre su marido y Camila Andrade. Y esas prueban podrían ver la luz si es que Kaminski osase provocar a quien hasta sigue siendo su esposa”.