Richard Von Appen, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), cree que "no es correcto" que el Presidente Gabriel Boric plantee en medio de la emergencia de los incendios una regulación a la industria forestal.

"Nosotros siempre estamos disponibles para conversar, de hecho estamos participando de todas las mesas respecto a las distintas reformas, y sin duda, es válido poder discutir respecto a la regulación que puedan tener las empresas forestales pero esto tiene que ver con la oportunidad", comenzó diciendo en entrevista con "La Mañana Agricultura".

Sin embargo, continuó señalando que "hoy día no es la oportunidad y no me parece correcto, y fuera de contexto de los que se está viviendo, de que hoy el Gobierno plantee esto, porque da más como la señal que los incendios son un problema de la industria forestal -y más allá de que esto se pueda mejorar-, esto no es así. Aquí claramente hay entre negligencia e intencionalidad de personas, en los cual hemos tenido mil focos".

"La verdadera urgencia que hoy tiene el país es la crisis que tenemos hoy en el control del fuego. Cómo puede ser que de mil focos haya siete detenidos. Hay algo que no está funcionando por parte del Estado para poder detectar, poder sancionar, poder prevenir estas situaciones", agregó.

Además, Von Appen hizo una comparación de los siniestros con la situación de inseguridad. "Los incendios son un reflejo que hoy día está ocurriendo a lo largo del país, porque es lo que está ocurriendo hoy con los homicidios, con el crimen, con el robo -no solo madera, sino también con el cobre-. Entonces, esa es la discusión que tenemos que tener como país para poder enfrentar esta situaciones tan críticas como los incendios", dijo.