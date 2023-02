Comparte

Tras la salida de Daniel Alcaíno (actor que interpreta a Yerko Puchento) del Festival de Viña del Mar a solo 6 días del inicio del certamen, la producción del evento estaría corriendo en búsqueda de un humorista que lo reemplace.

En este sentido, el imitador Felipe Parra habría sido uno de los contactados para utilizar su cupo, lo cual fue confirmado por el propio comediante.

"La llamada vino por parte de alguien que lleva artistas al Festival y me consultó si yo me sentía capacitado para estar ahí", señaló, de acuerdo a lo que consigna La Cuarta.

Tras esto, reveló cuál fue la respuesta que le entregó a la organización: "Consulté con mi equipo y llegamos a la conclusión de que no. No sentimos que sea el momento, no por un tema de que no crea en el talento que tengo, sino que creo que hay que ir paso a paso", manteniendo a la producción del Festival sin una carta.

Por otro lado, a través de Instagram, Parra sostuvo que "No fue mi intención que se viralizara tanto esto, yo publiqué algo súper indirecto, que fue ‘recibí un llamado importante’. Que se haya prestado para que apareciera en los medios no me lo esperaba, pero aclaro esto para que se sepa".

"Recibí muchos mensajes de buena onda, pero se va a dar en otra instancia. Yo al menos me siento tranquilo como estoy llevando mi carrera y pretendo llevarla así. Paso a paso cumpliendo metas", señaló.