El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la PUC, David Bravo, conversó en La Mañana de Agricultura sobre el aumento del desempleo en el país según las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas.

«La situación del mercado laboral no es muy distinta de la que hemos visto los últimos 15 meses, es una situación de preocupante estancamiento, con lo que tiene que ver con la ocupación, los empleos. Nosotros seguíamos todavía en un estado de emergencia laboral», sostuvo.

«El número de personas ocupadas que informó el INE hace una semana fue de nueve millones de personas. Cuando comenzó la pandemia, que fue cuando partimos con esta crisis, el número de personas ocupadas era muy parecido, la única diferencia es que la población de personas que están en edad de trabajar hoy sufrió más de 700 mil personas», explicó.

«Entonces como proporción de la población, hoy no estamos equivalente a lo que estábamos antes de que partiera la pandemia, estamos en una situación peor. No solo respecto de enero del 2020, sino el mercado laboral está tal como estaba a mediados del 2010, la tasa de ocupación que tenemos hoy día equivale a la de 13 años atrás», sentenció respecto del desempleo.

«Eso es una crisis en el mercado laboral, no deberíamos estar tranquilos con los indicadores que estamos viendo. Se le ha ajado el perfil porque se mira la tasa de desocupación que informó el INE, que es de 9%. Pareciera ser que ‘mientras no llegue a 2 dígitos no hay crisis’. Eso no es así», afirmó.

«La tasa de desocupación es un muy mal indicador del problema del mercado laboral, es un termómetro que no está funcionando bien. Ya que Depende de que la gente declare buscar o no buscar trabajo. El hecho objetivo es que tenemos hoy día 450 mil empleos menos de los que deberíamos tener exactamente igual que un mes antes de la pandemia«, alertó.

«Seguimos en recuperación y la brecha es importante, es difícil que logre cerrar en los próximos meses. Es una crisis respecto de nuestros propios datos y porque cuando uno mira en América Latina, ya se recuperó la situación de empleo previo a la pandemia, Chile está entre los países más rezagados de América Latina», agregó el economista.

«Hoy día si uno toma la tasa de desocupación que tenemos, más este déficit de 450 mil trabajadores, es equivalente a una tasa de desocupación del orden del 13%«, cerró.