El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, calificó como gravísimo el audio revelado por Ciper, en donde se escucha al abogado Luis Hermosilla hablar de presuntos pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

«Esto es gravísimo, hay presuntas redes de corrupción pública, desde también el mundo privado. Eso hay que decirlo, con abogados que tienen alta connotación. Esto afecta la fe pública y eso es algo que nosotros condenamos absolutamente y no nos vamos a cansar de repetirlo», dijo en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

«Hoy día estamos viendo este hecho, pero también vimos el caso de los convenios hace poco tiempo atrás. Estamos, entonces, en una especie de escalada de actos de corrupción que, claramente, perjudica en general a nuestra sociedad, perjudica la democracia», agregó.

El empresario enfatizó en lo importante que será la investigación del caso y que esto debe ser «caiga quien caiga, ya sea público o privado, pero tenemos que empezar a limpiar todas estas situaciones que son derechamente corrupción en distintos niveles de la sociedad. Si queremos tener una sociedad libre, democrática, tenemos que empezar por ir resolviendo estos problemas y dolores que tanto nos afecta» .

Consultado por los dichos de Susana Sierra, en el Diario Financiero, en que dice que «esto siempre ha pasado», Mewes comentó que «me rehúso a pensar que esto se hacía o se hace. Aquí hay que entender una cosa: hay personas que están involucradas y yo debo entender que la mayoría de los empresarios, funcionarios públicos, los abogados no utilizan estas prácticas». Añadió que «yo no podría creer que todos son corruptos, eso no es así».

En esa misma línea apuntó que «no nos podemos quedar tranquilos, respecto de que esto se hace o se hacía. Esto no es así, la mayoría de las personas no lo hacen. La mayoría de las personas en nuestro país son probas». Asimismo dijo que «tengo casí la certeza de que eso no ocurría masivamente».