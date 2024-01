Comparte

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, abordó este viernes la discusión de la reforma previsional, insistiendo que el 6% debe ir "a la cuenta de ahorro de los trabajadores".

El parlamentario RN salió esta mañana a repartir informativos respecto a la tramitación de esta reforma frente al Palacio de La Moneda. En la instancia, dijo que la propuesta previsional que presentó el Ejecutivo "es injusta, regresiva e infinanciable".

"Nos preocupa que el Gobierno no aquilate lo grave que es que no vaya a cumplir la promesa que le hizo a los chilenos de subir la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil durante su mandato", señaló.

Y agregó que "lo que ha presentado en su propuesta, no solamente es un homenaje a la letra chica, sino que confirma que el Gobierno no le va a cumplir a los chilenos en el aumento".

Por lo tanto, Schalper hizo un llamado a la ciudadanía "a defender el ahorro previsional de los chilenos, a exigirle en la calle -con respecto y pacíficamente- al Gobierno que cumpla su promesa de aumento de la Pensión Garantizada Universal".

"El 6% tiene que ir a la cuenta de ahorro de los trabajadores", afirmó el representante del distrito 10 de la región O'Higgins.

"Tengo claridad absoluta que las circunstancias actuales no tenemos otra alternativa que votar en contra de una propuesta que no respeta el ahorro de los trabajadores, no aumenta la Pensión Garantizada Universal dentro del mandato del Presidente Boric, es injusta y además no se financia en el tiempo", expresó.