El dúo británico de rock alternativo Royal Blood presentará un espectáculo principal en el Teatro Caupolicán el 9 de abril.

Representa su primer show en Chile en cinco años, luego de su presentación en el festival Lollapalooza Chile 2018.

Aclamado por la crítica ‘Back To The Water Below’ saltó directamente al puesto número 1 en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido cuando se lanzó en septiembre.

Este éxito significa que Royal Blood ha encabezado la lista con sus primeros cuatro álbumes; los otros son su debut homónimo (2014), ‘How Did We Get So Dark?’ (2017) y ‘ Typhoons’ (2021). Su catálogo de éxitos y favoritos de los fans incluye ‘Figure It Out’, ‘Out Of The Black’, ‘Lights Out’ y ‘Trouble’s Coming’ hasta lo más destacado del nuevo álbum como ‘Mountains At Midnight’, ‘Shiner In The Dark» y ‘Pull Me Through’.

Los aspectos más destacados de su actual gira incluyen un espectáculo histórico de ‘regreso a casa’ en Brighton Beach, presentaciones principales en Truck, Y NOT? y Kendal Calling, además de otros importantes festivales como Glastonbury y TRNSMT.

La reseña de cuatro estrellas del Times sobre su concierto de Brighton Beach decía: “Mientras Thatcher se paraba sobre su batería y Kerr disfrutaba de la adulación a mitad de ‘Loose Change’, estos héroes del regreso a casa renacieron y estaban agradecidos”.

Royal Blood en Chile

Sobre la venta de entradas, estará disponible desde las 15:00 horas del próximo 31 de octubre con una preventa exclusiva de Banco de Chile.

En tanto, la venta general inicia el 15:00 horas del 02 de noviembre, por sistemas PuntoTicket.