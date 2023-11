Comparte

Johnny Sky, el conocido intérprete de origen dominicano que causa furor en toda América Latina, anuncia una nueva visita a Chile.

El artista planifica un extenso recorrido donde no faltarán sus éxitos como “Quiéreme”, «With or Without You«, «Call on me», «Only you» y su más reciente sencillo, «Dime cómo se siente».

El artista, que es recordado en nuestro país por su estilo bachatero y cadencioso, manifestó que tiene un especial vínculo de cariño con Chile, país en el cual ya ha estado en dos oportunidades y que representa un eje en el reimpulso de su carrera.

Desde Miami, Estados Unidos, país donde reside, señaló que «espero reencontrarme con ese público maravilloso y que bailemos, cantemos y disfrutemos».

En el año 2015, Johnny Sky celebró su primera nominación a los Latin Grammy Awards en la 16th Annual como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

Prueba de su vigencia internacional, Sky acaba de realizar su gira por Europa con una totalidad de 12 presentaciones en sesenta días de intenso recorrido.

Dispuesto a desafiar límites, el cantautor mantiene la esencia de la bachata en combinación con otras influencias musicales. El año pasado estrenó «Only You». Posteriormente, llegó «Call On Me», los cuales se encuentran disponibles -junto a sus videoclips- en todas las plataformas digitales.