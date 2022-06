María Eugenia “Kenita” Larraín desclasificó como fue la conversación que tuvo con su ex pareja, Marcelo Ríos, cuya relación terminó abruptamente en 2005.

En diálogo con el programa Podemos Hablar, la numeróloga detalló el momento que se dio cuando ella participaba en El Discípulo del Chef.

“Me llama y me manda un WhatsApp diciendo sé que probablemente no me quieres contestar, y yo pensé que estaba leseando, este es Kramer“, comentó entre risas.

Luego, la ex modelo agregó que ““me llamó por otra cosa y empezamos a conversar. Siento que fue muy bonito ese reencuentro, porque siento que Giuliana y Constanza dan el paso también, dan la oportunidad para que eso ocurra”.

Por último, Larraín indicó que las cosas con el ex tenista quedó en buenos términos. “Sí, yo con mi familia, con la de él, y creo que es muy bonito porque cuando uno no se da la energía negativa de quedarse pegado en algo negativo, creo que estas instancias se dan”, sentenció.