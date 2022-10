Comparte

Fran García Huidobro realizó una sorpresiva confesión, esto porque indicó que sí le gustaría animar el histórico programa de farándula, Primer Plano.

"Sí, me gustaría volver a hacerlo", y afirmó que "sería muy triste que volviera Primer Plano y yo verlo desde mi casa. Me daría mura pena si no me consideraran".

En diálogo con Pero con Respeto, la actriz de profesión analizó a las animadoras de la televisión que aparecerían en el espacio que tuvo Chilevisión.

Julio: Karen Doggenweiler

Fran: Me tinca que la Karen quiere competir con otra persona, no conmigo.

Julio: Tonka Tomicic

Fran: No lo haría bien ella tampoco

Julio: Priscilla Vargas

Fran: Tampoco

Fran García Huidobro anhela el regreso de Primer Plano

Terminado la instancia, aseguró que "yo creo que la gente quiere que vuelva Primer Plano y quiere que vuelva conmigo".

"Así que no sé que pensará Carlos (Valencia) o Emiliano, pero yo que ustedes si piensan en hacer Primer Plano…", acabó la comunicadora.