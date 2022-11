Comparte

Duras fueron las palabras del reconocido crítico de televisión, Larry Moe, de Las Últimas Noticias, el cual compartió su opinión sobre el nuevo programa que conduce Raquel Argandoña, y que trajo de vuelta a la pantalla a José Miguel Viñuela, "Tal Cual", de TV+.

Así, la columna que compartió tuvo un decidor título: "Aquí cambiaron filete por charqui".

"Lo he visto con atención (el programa Tal Cual) y la verdad es que no llega a ser malo. Da la penosa impresión de que estuvieran rellenando a la espera de los verdaderos contenidos que no llegan nunca", inició señalando Larry Moe.

Luego continuó: "El nuevo programa nocturno de TV+ es tan pobre como aporte que atiza la nostalgia por el cancelado Me Late Prime. Se trata de dos largas horas en que José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña hablan de todo lo que ya sabemos (y hemos escuchado de mejor forma)".

Por otro lado, se refirió a los panelistas que invitan, señalando que su composición "no pinta nada mal", sostuvo que si "el programa sigue con el volumen activado, el o la televidente reparará en que nada nuevo hay bajo el sol y menos en este Tal Cual".

"Lo que sí hay que destacar es la lealtad y el espíritu de equipo de esta gente. Se celebran entre ellos las tallas, aunque ninguna de ellas esté cerca de aspirar a esa categoría", ironizó sobre el tema.

Por último, expresó: "Tal Cual podría haberse grabado entre 1985 y 1999 y nadie se daría cuenta. Así de atemporal y anodino. Nunca se echó más de menos a Me Late Prime".