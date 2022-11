Comparte

Tomás González fue el nuevo invitado a "Juego Textual", donde contó el momento en que recibió la ayuda financiera por parte del empresario chileno, Leonardo Farkas.

"No se me ocurrió nada mejor que decir ‘no sé, llamaría a Farkas’ y quedó ahí. Al salir de ese punto de prensa me contacta alguien que trabajaba con él, me cita a reunión, voy y me pregunta qué necesito", mencionó en el programa de Canal 13.

De parte del filántropo recibió aparatos de gimnasia, con la condición de que en un futuro los instalara en una escuela de gimnasia, para formar a nuevas generaciones. Precisamente, esa escuela la abrió finalmente el año 2016 con dos sedes, lo que es uno de sus grandes orgullos.

Y en ese sentido, el gimnasta de 37 años admitió que "estamos enfocados a formar personas a través del deporte (—) el deporte son puras cosas buenas, te da mil herramientas para poder desarrollarte en lo que quieras y como persona también, es una escuela formativa".

Después, uno de los referentes del deporte nacional agregó que "a mí me cambió la vida la gimnasia, no sé qué hubiese sido de mí sin el deporte, y trato de traspasar eso a los alumnos también".

Por último, Tomás González precisó que la donación de Farkas "fue algo súper inesperado".