María José "Coté" López se refirió a las polémicas declaraciones de Cecilia Bolocco, quien en medio de un Live en su cuenta de Instagram apuntó a las tallas XXL.

Cecilia presentaba su nueva colección de vestuario cuando una seguidora manifestó su descontento al no encontrar la talla mencionada en las prendas. "Si ustedes creen que necesitan más tallas, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?", respondió la ex Miss Universo.

Las palabras generaron reacción en el mundo del espectáculo, entre ellas la de Coté López, quien manifestó en la red social mencionada: "Oh, mi gente, me tienen loca etiquetándome con cosas de Cecilia Bolocco. A mí no me alegra que a alguien le vaya mal o se caiga, no me aprovecharía de eso JAMÁS. No me interesa tampoco hacer polémica. ‘Porfa’, paren".

Pese a lo anterior, entregó su opinión: "Por supuesto que estoy en absoluto desacuerdo, tengo cercanos con obesidad o que la han sufrido y es muy fuerte en muchos ámbitos".

"Me imagino que ella habló desde la ignorancia y no de la maldad. Hay muchas personas con trastornos alimenticios y depresión. Quizás el error es por un tema de generaciones diferentes. Lo importante es que se haga lema ‘no se habla de los cuerpos ajenos’, repitan conmigo…", cerró la también diseñadora.