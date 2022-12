Comparte

La conductora Francisca García-Huidobro fue la nueva invitada al programa "Socios de la Parrilla", donde repasó su inicio en el mundo de la TV.

Antes de consagrarse como conductora, García-Huidobro era una conocida actriz, participando en producciones como "Amándote", "Cerro Alegre" y "Corazón Pirata", siendo esta última el año 2000.

Tras esto, se dedicó a la animación de recordados espacios, como lo fue SQP y Primer Plano, repasando cómo llegó a este destino.

"Me quedé sin trabajo en las teleseries y estuve harto rato sin trabajo. Y cuando me llaman de SQP y empiezo a trabajar ahí, no había pasado ni un año y ya estaba conduciendo Primer plano (…) De repente me veo conduciendo Primer plano y me digo ‘esto se me da mucho más fácil", partió comentando.

"Ya no me seduce la idea de ser súper famosa"

Tras esto, reflexionó: "Lo que sí creo es que lo que yo he hecho hasta el día de hoy en todos los programas que he conducido no lo habría podido hacer si no fuera actriz".

Luego le consultaron si volvería a participar en una teleserie, utilizando un rol protagónico, frente a lo cual planteó: "No, y menos un protagónico que entras a las ocho de la mañana y sales a las 10 de la noche. Hoy día quiero ganar más y trabajar menos. Ya no me seduce la idea de ser súper famosa".

Finalmente se sinceró: "Yo trabajo porque tengo que pagar mis cosas. Hoy mientras menos trabajo más feliz soy (…) Voy a cumplir 49 años, estoy vieja. Todo me da lata… Me da lata salir, me da lata carretear, me da lata pololear".

