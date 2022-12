Comparte

La ganadora de Masterchef, Daniela Castro, confesó este martes quien ha sido la persona más complicada con la que ha debido compartir pantalla durante su paso por distintos programas de la televisión chilena.

Fue en Zona de Estrellas donde la influencer fue consultada al respecto, donde reconoció que fue su compañera en Mucho Gusto, Ivette Vergara quién más la complicó por su forma de comportarse delante de las cámaras.

"Me cae super bien, pero hablábamos en comerciales y después en pantalla te pisoteaba y no te daba el pase. Era como ¿Somos un equipo o no somos un equipo?", se cuestionó Castro.

"Me cae muy bien, no tengo ningún problema con ella, y tampoco tenía el carácter de decírselo en ese momento. Ahora creo que podría decirlo de una buena manera para que todos nos sintamos cómodos", agregó.

Posteriormente le preguntaron a la invitada sobre si Ivette "se desdoblaba", ante lo cual respondió que "hay muchas personas que al aire son una persona y detrás de cámaras son otras y ustedes lo saben".