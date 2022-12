Comparte

El líder de "Amarillos por Chile", Cristián Warnken, se refirió a la funa que recibió por parte de un grupo de ciclistas, quienes llegaron a su casa y lo insultaron en duros términos.

"Yo no estaba en mi casa, estaba en el sur. Pero estuve al tanto de todo por mis vecinos. Afortunadamente, tampoco estaba mi hijo que vive y estudia allá. Mira, un grupo de ciclistas, unos 60, 70, aparecieron de repente", mencionó el escritor.

En diálogo con Ex-Ante, el crítico literario expresó que "colgaron un papel que decía “100% electa constitución o nada”. Y rayaron “fascistas, asesinos”, etcétera, con insultos peores y tiraron carbón diciendo “los vamos a quemar fascistas".

Además, precisó que "efectivamente esto es fascismo puro y duro” y agregó que “uno se siente muy vulnerable".

"Más que lo personal, lo que preocupa es que se empiece a normalizar esta práctica de ir a cancelar y funar a alguien que piensa distinto; que se vaya a marcar casas. Yo he recibido mucha funa digital. Pero otra cosa es que vayan a tu domicilio a amenazarte", sostuvo el timonel de Amarillos.

La preocupación de Cristián Warnken con las funas

A su vez, indicó que es necesario crear una ley que condene este tipo de actos, ya que “los toman presos y después los sueltan y vuelven a hacerlo. Al final se va a transformar en algo habitual en que puedan ir a tu domicilio a gritarte, insultarte, amenazarte", apuntó.

Incluso, el escritor aseguró que "me preocupa es que este grado de violencia lo vayamos a tener en el proceso constitucional. O sea, que grupos radicalizados conviertan esto en una práctica permanente. Y empiecen a perseguir a los expertos, empiezan a cancelar a los que están participando el proceso, acusándolos de hacer un proceso antidemocrático".

Y señaló que "eso me preocupa y yo creo que ahí tiene que haber un rechazo total. No Repetir lo de octubre del 2019. Esta vez no puede haber ambigüedad en ningún sector, ni de izquierda ni nadie".

Por último, el ex presentador de televisión pidió a "todos los dirigentes de la izquierda, del Partido Comunista, los dirigentes Frente Amplio, a ser muy tajantes en condenar esto de manera clara, contundente, sin ambigüedades"