Durante el programa Tal Cual de TV + se generó una conversación entre los animadores José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña con la panelista Francisca Merino, sobre la importancia del poder económico de los hombres a la hora de buscar pareja.

En este sentido, la conductora Raquel Arganoña afirmó: “A mí me gustan los hombres, la parte económica no me interesa” y de ahí, continuó el diálogo la panelista Francisca Merino, comentando que no era un “buen negocio” estar con un hombre con dinero, porque a la mujer le tocaba cuidar a los niños.

En esta línea, Raquel sumó: “Yo no me fijo en las lucas del hombre. ¿Sabes qué? Eso lo hace una mujer que no está empoderada. Porque una mujer demás que puede trabajar”.

Cabe mencionar, que la animadora mantiene una relación hace tres años con el ingeniero comercial y ejecutivo, Félix Ureta.

La postura de Raquel Argandoña

En ese mismo sentido, agregó “Cuántas veces hemos visto que los hombres se van de la casa. Van a comprar cigarros y no vuelven nunca más. Y la mujer ha criado y educado a los hijos. Por lo tanto, no te fijes en las lucas de él. Si las tiene, eso viene de yapa”

Francisca Merino recalcó que a los hombres no le parecen atractivas las mujeres que son dependientes y la animadora siguió la conversación y compartió la opinión.

Por su parte, José Miguel Viñuela comentó que a veces a las damas les gustan los hombres exitosos y eso se relaciona muchas veces con los logros económicos.

“Y mucha gente dice ‘esta galla anda con este gallo por las lucas’. Y ella te puede decir ‘no, porque me genera admiración’. Las lucas son una consecuencia, creo yo”, afirmó el animador.

Argandoña, finaliza expresando que no se necesita tener una pareja con dinero, porque las mujeres tienen todo lo necesario para surgir de manera independiente.