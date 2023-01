Comparte

Frecuentemente, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela comparten íntimos momentos cotidianos de su vida en el programa "Tal Cual", del canal TV+.

Y este martes volvió a ocurrir, luego de que la "Quintrala" compartiera una inesperada confesión mientras se encontraba con el ex "Mucho Gusto" y el fotógrafo Jordi Castell.

En la conversación, la conductora reveló que, cuando debe hacer filas por ciertos trámites, no se coloca en la fila destinada para la tercera edad, a pesar de que tiene 65 años.

"Fíjate que la gente de edad es súper respetuosa, nunca se adelanta. Uno debe decirle: ‘Señora, por favor, pase’. Yo no me pongo en la fila de la tercera edad, lo que me correspondería", inició señalando de entrada.

Tras esto, explicó por qué toma esta decisión: "Es que me da plancha. Cuando hago las filas digo: ‘Señora, yo tengo la misma edad que usted, pero estoy operada’. Hay gente que se ve mayor que uno".

Su relato no tardó en generar reacciones, donde sus compañeros bromearon con que no aceptaba su edad.