Una singular situación se vivió con el influencer y músico René Puente, luego de que una denuncia de su propio equipo se viralizara en la red, donde apuntaban a un supuesto secuestro.

De acuerdo a la publicación se que esparció, la familia del denominado "Loco René" llevaba varios días sin verlo.

Sin embargo, el personaje optó por crearse un nuevo perfil, para señalar que esta situación era falsa y, además, explicar lo ocurrido.

"Este es mi Instagram nuevo, ustedes saben que ya no me va ni me viene, ahora estoy en otro nivel y quiero estar bien", partió comentando, descartando la teoría de un secuestro.

"Subieron una historia de que yo estoy secuestrado y es pura mentira", precisó luego, para luego sumar que "El Tío René no cambia, sigo siendo el mismo y a veces quiero también tener mis cosas, mi casa, mi auto y no me ayudan a tirar para arriba. Quiero a alguien que me apoye y camine conmigo".

Por último, en el video que compartió, René Puente señaló que "he tenido dos manager y para qué. Ahora estoy viendo más allá y necesito un buen manager. Nunca me han tenido secuestrado, que el mannager no venga a escribir hue…".

Aquí puedes ver el registro: