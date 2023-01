Comparte

En el inicio del capítulo de Podemos Hablar de CHV, conducido esta vez por el periodista Julio César Rodríguez, uno de los invitados de esta noche, Felipe Vidal confesó que al enterarse de que del cáncer de mama de su amiga, Claudia Conserva, no fue capaz de llamarla.

"Cuando pasan estas cosas uno tiene que tratar de ser empático porque la que la está pasando mal es ella y su familia, no yo", comenzó explicando Vidal.

"Me costó mucho hablar con ella. Hasta que un día me decidí y la llamé y como siempre ella tiraba para arriba, me palanqueó un rato", recordó el presentador de televisión.

Además recordó cómo se enteró que de su amiga fue diagnostica con cáncer: "Ella sube una foto a Instagram que se fue a hacer el clásico examen que se hacen las mujeres a cierta edad cada un año. Yo lo vi y días después mi amigo, Pollo, me escribe «me puedes reemplazar tal día porque la Claudia tiene que hacerse unos exámenes»".

Esta situación le pareció rara y pensó "aquí hay algo extraño". Continúo relatando que "dos o tres días después mi hija me cuenta que Claudia tiene cáncer. Me dio mucha pena porque el cáncer sabemos lo que significa pero me dio pena por la energía que tiene la Claudia".

En ese instante describió a la comunicadora, esposa de Juan Carlos Valdivia como una persona con mucha energía y que "siempre te está tirando para arriba".

Por último comentó que tiene toda la fe en que la presentadora de tv, Claudia Conserva superará el cáncer de mama, del cual fue diagnosticada a finales del año pasado, "la conozco, le va a ganar a esta enfermedad de mie…" concluyó en entrevistado.