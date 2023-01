Comparte

Anita Alvarado reveló la razón de su molestia con Daniela Aránguiz por medio de un nuevo y polémico live en su cuenta de Instagram, donde además anunció una querella por injurias y calumnias contra la modelo.

En el espacio la ex "Geisha chilena", actual empresaria, leyó una publicación realizada por Aránguiz hace varios años donde se refería a ella y a su familia.

El texto, leído por Alvarado, señalaba: "Digan lo que digan nada me llega. Gracias a Dios Jorge (Valdivia) se moría por tenerlos y me los pedía a diario (sus hijos) para que existieran y los ama , no son cachos. Son de una familia de un matrimonio y no de una marac* como algunas que no las quiere ni su padre, que no les dieron su apellido ni vivieron con ellas. Todas unas huachas que han visto a miles de hombres en la cama de su mamá, menos a su padre. Qué pena".

Tras leer el texto, Anita se dirige a Daniela y le pregunta: "¿Cómo se te pasa por la mente insultar así a mi familia?".

Además, arremetió señalando: "Varias mujeres estuvieron con tu marido. Lo que me dices te lo hicieron a tí".

Posteriormente manifestó que la publicación ofende a muchas madres solteras. "Hay tantas mamás en Chile que tienen hijos sin el apellido del padre, porque ellas sí pueden criar solas, no necesitan un hombre al lado porque son bacanes (…) No necesitan de la plata de ellos para sacar a sus hijos adelante", apuntó Anita.

"Ganaste el diploma a la mas mentirosa, insultante y patética de las mujeres", señaló Anita en el nuevo polémico live.

