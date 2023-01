Comparte

Xavi Hernández, director técnico de FC Barcelona, se mostró feliz tras conquistar su primer título como entrenador luego que los culés derrotaran por 3-1 a Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

“Muy satisfecho y contento. A mí me gusta el cómo. Si no jugamos bien no estoy del todo contento cuando ganamos, pero siempre pensamos en el cómo. Hoy pensamos en generar superioridad. Lo que imaginé y planeé salió a la perfección”, dijo el estratega.

“Estoy muy contento por mis jugadores, que han recibido muchas críticas injustas, y hoy se han liberado muchos jugadores. Esto da mucha confianza y tranquilidad para trabajar”, agregó.

“Yo me quedo con el cómo, más que con el título; eso me importa muchísimo. Hay gente que dice que no, pero a mí sí. Hoy el cómo ha sido extraordinario”, insistió.

“Esto es muy positivo para el barcelonismo, la marcha de Messi fue difícil… estamos creando un equipo que, espero, sea el primero de muchos”, completó.