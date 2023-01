Comparte

El hijo del reconocido humorista Coco Legrand, Alejandro Legrand, tuvo un día más que fantástico tras ingresar al Casino Monticello, luego de que ganara $85 millones en una partida de póker.

El ganador, que vive en República Dominicana, se encuentra de visita en Chile y, para celebrar su arribo al país y su cumpleaños, acudió al casino junto a un amigo que no veía hace siete años.

Bajo este contexto, el hijo del comediante para "matar el tiempo" jugó en una mesa de póker, donde logró llevarse $85 millones de pesos.

"Era simplemente pasar el rato"

"Yo no soy muy casinero, donde vivo no hay casinos como acá, era simplemente para pasar el rato, ¡y gané! No sé por qué Dios me puso ahí, iba a ser mi cumpleaños y gané pasada la medianoche del viernes 13 de enero", detalló sobre el millonario pozo que se llevó.

Y el hecho no terminó allí, ya que Legrand regaló $12 millones de su premio tanto a trabajadores, como otros jugadores que se encontraban en la mesa.

"Estoy clarísimo que el dinero no se me va a ir como agua entre los dedos. Tengo una familia con tres niños y ya tendré tiempo para analizar en qué lo ocupo", señaló por último.