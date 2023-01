Comparte

La chilena y exponente de la música latina, presenta una bachata que aborda las complejidades de una mujer empoderada, comprometida y fiel en tiempos donde las relaciones ya no son eternas.

Aunque no se cierra a ningún estilo, la ex participante de The Voice, busca seguir haciendo eco con su trabajo como una imponente figura AlterLATINA, aportando al mestizaje musical, con sonidos latinos que se sumergen dentro de los géneros más populares, como por ejemplo, el rock.

“Tengo un equipo que me acompaña en cada lanzamiento y trabajamos para generar música profesional y con un sello distintivo. Siempre buscando nuevos sonidos y ritmos que sean capaces de traspasar las barreras de la música de moda. Vengo a aportar con brillo, calidad de sonido y una cuidada estética artística”, cuenta la cantante.

La moda y estilo se pueden ver en cada uno de sus videos, la artista trabajó de la mano de destacados diseñadores y joyeros nacionales, como Bernardo Santander, en el teaser del nuevo single, permitiendo mostrar una combinación orgánica entre lo visual y lo musical.

Por otra parte, lleva dos años trabajando con el productor musical, Neven Ilic y su sello Haux Records, el cuál ha colaborado con Denisse Rosenthal, Kel Calderón y David Bisbal, buscando propuestas arrasadoras en el mercado latino.

A pesar de no haber ganado el programa de música, Erika era una de las favoritas de Beto Cuevas y se ha consagrado con sus letras para empoderar a las personas, en especial a las mujeres, desde el amor propio.