El pasado 10 de enero se realizó la 80ª edición de la entrega de los Globos de Oro, donde varios actores que asistieron al evento han confirmado haber dado positivo al Covid-19.

Tras realizar pruebas para asistir a los Critics Choice Awards, se informó que Collin Farrell, Jamie Lee Curtis, Brendan Gleason, Michelle Pfeiffer, entre algunos otros, dieron positivo al Covid-19.

"Lamento mucho perderme los Critics Choice Awards. Sí, Covid", informó Pfeiffer en una publicación que compartió en Instagram.

Quien también se refirió a la situación fue Jamie Lee Curtis, quien aseguró que estará animando a sus colegas de "Everything Everywhere All at Once", luego de dar positivo al coronavirus.