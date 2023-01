Comparte

El ex conductor de “60 minutos” y “24 horas”, Eduardo Cruz-Johnson, quien estuvo 24 años ininterrumpidos conduciendo noticieros en TVN, repasó múltiples aspectos de su vida, tras participar en el nuevo capítulo de "Juego Textual"

Uno de los temas que tocó fue su adicción al solarium por tantos años, por lo que se veía bronceado de manera permanente frente a la cámara.

En esta línea, señaló: "Ahora ya no tengo interés en broncearme, ya no tomo sol (…) Me miro en imágenes antiguas y digo: ¿Cómo alguien no me decía que no tomara tanto sol? Me encuentro gordo y quemado. ¿Cómo nadie me decía?".

Por último, recordó cuando el 2005 estuvo preso por giro doloso de cheques y, además, colapsó su matrimonio y su relación con sus tres hijos. “Mi ex esposa me dijo que no me quería. Me rompió el corazón. Yo había decidido trabajar hasta los 45 años, tenía tres salones de belleza, tenía mis ingresos, tenía de todo. Se me vino el mundo abajo, no me importó nada de lo que tenía. Entré en una depresión”, señalando que está arrepentido por haber trabajado durante tanto tiempo, sin dedicarle lo suficiente a su familia.

“Mirándolo ahora, no valió la pena. Quizás materialmente, pero si volviera atrás sería totalmente distinto. Los abrazaría, los besaría, los acompañaría, me quedaría dormido con ellos, cosa que no hice nunca”, relató.