Este viernes 27 de enero comenzó una nueva edición del Festival de Las Condes, instancia donde se presentarán diversos artistas del ámbito nacional como internacional.

El primero en presentarse sobre el escenario del Parque Padre Hurtado fue Vicentico, cantante, músico y compositor argentino.

El artista interpretó algunos de sus famosos temas, tales como "Creo que me enamoré", "No tengo" y "No te apartes de mí", lo que fue destacado por el público presente.

No obstante, en las redes sociales, particularmente en la plataforma de Twitter, la presentación de Vicentico causó opiniones divididas.

Revisa a continuación algunas reacciones:

Está fomeke Vicentico 😴#FestivalDeLasCondes 📺 — Megusta la TV (@megustalatv1) January 28, 2023

Vicentico no ha perdido la voz ehhh!! #FestivalDeLasCondes2023 — HeMamboItaliano (@HeMamboItaliano) January 28, 2023

Me encanta Vicentico música genial #FestivalDeLasCondes2023 — Lorena Pinochet (@LorePinochet75) January 28, 2023

Quien trajo a este señor al festival? Me está dando hasta pena #vicentico #FestivalDeLasCondes2023 — Vecino de Santiago centro (@Vecidestgo) January 28, 2023

No me cansare nunca de ti… sos grande #vicentico #FestivalDeLasCondes2023 — carla pena (@C_pena_a) January 28, 2023

No tiene ni ganas de cantar #vicentico — Rafael Arenas Guzman (@arenasrafael2) January 28, 2023

Que weon mas fome vicentico #FestivalDeLasCondes2023 — Emilio (@emiliogaete1979) January 28, 2023