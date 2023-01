Comparte

El cantante argentino Vicentico tuvo una aplaudida presentación en el Festival de Las Condes 2023, donde se llevó todo el cariño del público.

En la instancia, el artista interpretó algunos de sus famosos temas, tales como "Creo que me enamoré", "No tengo" y "No te apartes de mí".

Tras finalizar su espectáculo, los animadores Tonka Tomicic y "Pancho" Saavedra le entregaron un reconocimiento, el que el artista valoró profundamente.

"Lo primero que queremos entregarte es la ‘Estrella de Las Condes‘, es el reconocimiento de la Municipalidad a los artistas. Aquí te han aplaudido y me gustaría que le dedicaras unas palabras a tu público", expresó la conductora del Festival.

Ante esto, Vicentico manifestó lo siguiente: "Primero, muchas gracias por la estrella, es un honor. Como siempre, un placer y una alegría inmensa poder cantar para todos ustedes", dijo.

"Esperamos de corazón que hayan disfrutado el concierto y nos vemos pronto", concluyó.