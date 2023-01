Comparte

Hace unos días se desató una polémica en torno al origen del aclamado intérprete chileno Pedro Pascal, luego de que una revista publicara una nota sobre él calificándolo como un "actor con raíces españolas".

"Pedro Pascal, el actor con raíces españolas que triunfa en The Last of Us", fue el título de HOLA que generó debates e incluso disputas en redes sociales, sobre todo de los internautas nacionales, que defendían con orgullo la nacionalidad chilena del actor y negaban que fuera español.

"Pedro nació en Santiago de Chile, pero tiene raíces españolas. De madre psicóloga y padre médico, el actor es nieto de un matrimonio español: su abuela nació en Mallorca y su abuelo en el País Vasco", detalló la revista.

Revista HOLA

"Es chileno, basta de saquearnos", "los españoles no paran de robar a Latinoamérica" y "se roban el oro, se roban los premios del Grammy Latino y ahora a Pedro Pascal que es chileno? Detente España", fueron parte de los comentarios que dejó la controversial publicación.

"Chileno de tomo y lomo"

A tal punto creció la polémica que los propios familiares de Pedro Pascal se encargaron de aclarar sus verdaderos orígenes, afirmando que "él es chileno de tomo y lomo".

Su padre, José Balmaceda, dijo a Las Últimas Noticias: "La abuela de Pedro nació en Mallorca. Los otros hermanos de ella nacieron en Chile, pero sus papás en ese tiempo se pegaron un viaje y tuvieron a la Juanita en Mallorca".

“Como otro antecedente familiar, cuatro bisabuelos de Pedro eran españoles. Por el lado de mi madre, mallorquines; por el lado de mi padre, navarros y vascos", explicó.

Balmaceda afirmó que su hijo siempre está preocupado por nuestro país. "Se le cae el vocabulario chileno. Sus dichos son chilenos, es un orgulloso chileno”, agregó.

"A pesar de vivir gran parte de su vida en Estados Unidos, es completamente chileno", sentenció.