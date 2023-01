Comparte

Este sábado, y cuando faltaban solo minutos para el inicio de la segunda noche, el Festival de Las Condes le dará la bienvenida a reconocidos artistas: Gente de Zona, Pablo Zúñiga y Pailita.

En una velada marcada por el género urbano, el animador de la instancia, Francisco Saavedra, hizo un particular llamado en la antesala de la presentación de Zúñiga.

"Tiene miedo", inició comentando el comunicador en el backstage digital.

Por ello, Saavedra instó al público, tanto a quienes asistirán al Parque Padre Hurtado como a quienes lo verán desde sus casas: "Ojalá le den una oportunidad".

"Estoy súper tranquilo"

Tras sus declaraciones, el encargado del humor de esta última noche aseguró que está "súper tranquilo".

En la instancia también bromeó con una particular situación: "Estaba haciendo registros para redes sociales, mostrando un poco el sector del público, yo estaba muy contento pero me decían que no, que iba a haber más gente".

"Vengo en mi esencia", finalizó.

El Festival de Las Condes será transmitido por la televisión abierta en Canal 13 y en www.13.cl.