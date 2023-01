Comparte

Este domingo 29 de enero se lleva a cabo la séptima edición de los Premios Caleuche, evento que busca reconocer anualmente el trabajo realizado por actores y actrices en cine y televisión.

Pero la gran sorpresa de este año fue un particular anuncio: Natalia Valdebenito retornará al stand up televisivo, el cual no realizaba desde hace años.

La esperada presentación se llevará a cabo esta noche, y previo a su show, la humorista aprovechó sus redes sociales para compartir un mensaje.

"A punto de partir al teatro. ¡Se vienen los #PremiosCaleuche! Desde el 2018 que no hago stand up en tv. Gracias @Chileactores por esta invitación. La aprovecharé y disfrutaré de principio a fin. ¡Nos vemos por @TVN!", escribió en su cuenta de Twitter.

Lee su reacción completa a continuación: