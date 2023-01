Comparte

En medio de su stand up comedy en los Premios Caleuche, Natalia Valdebenito se refirió al juicio de Nicolás López, luego de que en junio del 2022 la Corte Suprema revelara el fallo por el recurso de amparo presentado por la defensa de Nicolás López, decretando así la "inmediata libertad" del cineasta.

"Antes de venir, yo le comenté a mis amigos, amigues, que venia, y todos me dijeron ‘no, no vayai, te van a funar‘", inició contando la humorista.

Por ello, Valdebenito respondió: "qué me importa a mi, si yo ya estoy funada, a mi me funan todos los días, una vez al mes mínimo. Entonces como yo estoy funada, puedo hablar de los que están funados".

Fue ahí cuando se tomó un momento para hablar del caso de López, comparándolo con el de Martín Pradenas.

"Solo diré algo de sentido común; Nicolás López, espero que tu juicio no sea anulado como el de Martín Pradenas. No más abuso, no más revictimización", cerró para continuar con su rutina.