José Miguel Navarrete, la persona que personifica a “La Botota Fox”, acusó en sus redes sociales que fue agredido por parte de los encargados del circo, donde se presentaba el show “La botota y sus amigas”.

El comediante sorprendió a sus seguidores, porque hizo una publicación relatando que había sido golpeado y llamando a que no asistieran más al circo ubicado en el Marga Marga.

"Sé que no quería escribir esto, pero me siento tan devastado, con mucha pena. No merezco que me peguen. Por lo mismo defiendo no ir más al circo ‘La Botota y sus amigas’ en el Marga Marga", aclaró el transformista en sus plataformas.

También agregó que, jamás lo volverán a ver en un circo, "me pegaron. Yo di todo, pero me siento una basura por permitir eso. Al circo no vuelvo, créanme”.

La respuesta del circo a Botota Fox

Por su parte, la Carpa Banana Show, lugar donde se presentaba el espectáculo de Navarrete, acusaron que la artista estaba drogada y que atacó a una persona de la administración.

Los dueños del circo respondieron a través de un comunicado y confesaron que el denunciante, “pasadas las 00 horas ingresó a una de las casillas de nuestro circo, específicamente donde la administradora Daniela Villagra, donde se realizan los pagos. Momento en el cual, debido a sus excesos de drogas y alcohol (del actor), comenzó a insultar al dueño en frente de niños, insultos que subieron de tono".

Además, enfatizan en que fue la humorista quien atacó en primera instancia, "Botota intentó agredir a la administradora del circo en más de una ocasión, a lo cual ella respondió con un solo golpe, tratando de que se calmara. Botota explotó y se fue rápidamente del circo, tirando piedras a los automóviles y agrediendo a quien se cruzara o quisiera calmarla. No avalamos la violencia, menos hacia una mujer, quien sólo actuó en defensa de lo ocurrido".

En su réplica también hicieron saber que el actuar violento del artista era algo reiterativo, "lo anterior es el resultado de una acumulación de agresiones que se vivió durante toda la temporada de enero hacia el personal del circo, trabajadores, transformistas, dueño y su familia".

Los dueños del circo reconocen que llevan varios años trabajando juntos y que les da pena verlo, "está perdido en la droga. Hace más de siete años trabajamos con él y nunca habíamos vivido acciones como estas de su parte, nos entristece verlo mal".

"El show debe continuar. El circo de la Botota llega a su fin", así finalizaron su parte de los hechos.

¿En qué esta el comediante?

En tanto, “La Botota Fox” sigue realizando sus shows humorísticos a lo largo de todo el país y recientemente, hizo un “sold out” en Linares.

A través de sus redes sociales ha promocionado varias presentaciones que realizará los próximos días.

En cuanto al problema con los dueños del circo, el comediante publicó una selfie, hace pocas horas, y la acompañó con el siguiente mensaje: “Paz amor y dar vuelta la página”, lo que se podría entender que hace referencia a su discusión.