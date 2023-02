Comparte

En medio de la expectación que existe por si Marco Antonio López, alias "Parived", se entrega a la justicia, José Antonio Neme habló sobre la posible responsabilidad que tendría Tonka Tomicic en el "caso relojes".

"La gente en su casa se pregunta es saber si ella (Tonka) tenía responsabilidad o no o si sabía en que se estaba metiendo su marido", comenzó diciendo el periodista.

En ese sentido, el conductor de "Mucho Gusto" agregó que "hay una cercanía con el trabajo que uno hace. Y lo que la gente se pregunta hoy si ella sabía o no sabía que esos cheques utilizados eran para eso, al igual que las transacciones".

Asimismo, remarcó que "esa es una pregunta que no va a poder esquivar por mucho tiempo, por mucho que ella quiera resguardarse en el silencio que es entendible. Yo solo estoy constatando un hecho".

Por último, José Antonio Neme puntualizó en la entrevista que le hizo Francisco Saavedra a la comunicadora, en donde aclaró que Parived no tenía ninguna injerencia en el "caso relojes".

"Ella dice, ‘yo no hice nada malo, él dice que no hizo nada malo, y lo creo’. Pero ella no dice si sabía o no y tampoco dice (…) habla por él. Ella dice ‘yo le creo a él’, pero hay un espacio para que no sea verdad", sentenció el animador.