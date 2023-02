Comparte

Mediante un vivo en su cuenta de Instagram, el cantante urbano Pailita, reveló que tanto el, como su madre, han recibido fuertes amenazas debido a las críticas que realizó al Gobierno y al Presidente Gabriel Boric, por su actuar frente a los incendios forestales.

En redes sociales, lo tildaron de "facho", tras pedir que "suelten a los milicos a la calle". Sin embargo, el objetivo del mensaje "era para que ayuden a la gente a evacuar, como lo han hecho en otras catástrofes", aclaró en el video.

"¿Por pedirle al Gobierno que haga algo, está mal?, ¿No tengo derecho a expresarme como ciudadano? Que haya dado mi opinión no quiere decir que sea facho" manifestó en medio de sus vacaciones en México.

"Quizás no fue la mejor manera de expresarme, pero no es para generar odio. A mi me afecta igual, soy persona", concluyó.

Para finalizar, el joven anunció que llegando a Chile irá en ayuda de los damnificados por los incendios forestales.

"No duden que no iré a hacer algo. Haremos eventos a beneficio para colaborar. Estamos organizando todo con los bailarines para ir", dijo el intérprete de ‘Ultra solo’.