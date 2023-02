Comparte

Carlos Larraín, intérprete de música urbana conocido como "Pailita", realizó un fuerte descargo contra el Gobierno a raíz de la emergencia por los incendios forestales que afectan a la zona sur del país.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram el popular cantante manifestó: "Hagan alguna weá, se está quemando todo (…) Muevan la raja mierdaaa", etiquetando en la publicación al Presidente Gabriel Boric y al Gobierno de Chile.

Al parecer tras el mensaje Pailita recibió varias críticas, entre ellas algunos lo catalogaron de "facho", por lo cual decidió emitir un comunicado.

"¿Se enojan conmigo por pedirle al gobierno que ayude? El incendio lleva cualquier días y recién ahora van a actuar. Esperan que se queme todo para tomar medidas necesarias", señaló.

Junto con lo anterior, explicó: "Son buenos para criticar. Yo nunca he sido facho, tengo más corazón que cualquier pelmazo que viene de abajo. Siempre estamos apañando en cada cosa que pasa en Chile. Y he aportado más plata que cualquiera que tira la pelá detrás de un celular. Ahora no voy a poder celebrar mi cumpleaños tampoco, mejor ayuden”

Revisa los registros: