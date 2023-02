Comparte

El actor Nicolás Oyarzún sorprendió a sus seguidores tras compartir una romántica imagen junto a su actual pareja, Carmen Zabala.

A través de sus redes sociales, el intérprete chileno publicó una bella postal donde se aprecia a ambos sonriendo y abrazados.

"Lady in red is dancing with me, cheek to cheek", redactó Oyarzún junto al registro, aludiendo a la canción "The Lady in Red".

La imagen recibió positivos mensajes de sus seguidores, entre ellos: "Hermosa pareja", "que hermosos" y "se ven súper bien".

Revisa la publicación acá: