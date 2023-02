Comparte

Natalia Valdebenito utilizó su cuenta de Twitter para entregar potente mensaje en relación al dictamen de la Corte Suprema respecto al recurso de nulidad presentado por el abogado del cineasta Nicolás López.

Esto debido a que durante esta jornada cambiaron su sentencia de cárcel por libertad vigilada intensiva. A lo que la actriz y locutora de radio hizo arder sus redes sociales con duro mensaje: "Abusadores celebran el fallo de Nicolás López. Si bien no fue anulado el caso y fue CONDENADO por abusos sexuales", inició escribiendo.

Para luego concluir con que "el castigo más parece un cariño para tamaño monstruo. Descansa en Paz,…Nicolás. El poder y las influencias te protegen. Pero no logran borrar lo que eres: UN ABUSADOR", cerró "La Gritona".

El tweet ya cuenta con más de 4 mil me gusta y miles de comentarios a favor de Natalia, quien recordemos que por su paso por los premios caleuche lanzó dardos directos al director de Qué pena tu boda: "Solo diré algo de sentido común: Nicolás López. Espero que tu juicio no sea anulado como el de Martín Pradenas, no más abuso, no más revictimización“.

Recordemos que López fue declarado culpable y con cárcel por cinco años y un día por dos delitos de abuso sexual consumado, sin embargo, estará en libertad vigilada y bajo un programa de actividades para su reinserción social.

