Steven Spielberg se refirió a la historia detrás de "Los Fabelman", cuya cinta es autobiográfica y señaló también que realizarla "fue un acto terapéutico".

“Siempre he sido capaz de ponerme una cámara y protegerme y no podía hacerlo contando esta historia. Y el reparto sabe que fue una experiencia emocionalmente muy difícil. No toda, pero parte de ella fue muy, muy difícil de superar", afirmó.

Sobre la temática de la película, el aclamado director añadió: "A veces he estado muy triste en mi vida, todos lo hemos estado, y el divorcio es algo que te traumatiza, así que me propuse contar la historia del divorcio de mi madre y mi padre".

Además, sostuvo que "solo quería contar una historia que fuera completamente honesta con mis recuerdos, que reflejara mi experiencia al crecer con mis hermanas y sus experiencias al crecer conmigo, con mi madre, mi padre y mi tío Benny".

Steven Spielberg y "Los Fabelman"

El director enseña con una completa honestidad el proceso de distanciamiento y separación de sus progenitores y además cómo afectó al núcleo familiar esta decisión de su padre y de su madre.

Además, cuenta momentos en que este conocido realizador se convierte en lo que iba a ser para el resto de la vida: un apasionado artista audiovisual y, por supuesto, una legendaria figura de Hollywood.

Incluso, en la cinta podemos ver cómo el joven protagonista, el alter ego de Spielberg, va filmando con una cámara de 8 mm durante su niñez y juventud, muchas películas caseras, aventuras bélicas, de vaqueros, de ciencia ficción.

Este nuevo trabajo del cineasta de 76 años es una de las candidatas a Mejor Película en los Oscar 2023, donde Spielberg también está nominado a Mejor Director.