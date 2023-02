Comparte

Gala Caldirola respondió a las críticas que recibió por su look en la boda de su amiga, Flaviana Seeling. La modelo envió un potente mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Recordemos que Gala asistió al evento junto a su hija, Luz Elif. Para el momento eligió un vestido estampado en color blanco y negro, prenda a tono con la elegida para la pequeña.

El look fue ampliamente comentado por algunos internautas, quienes realizaron duras críticas. Por otra parte, un portal catalogó el vestido como "muy simple" e "inadecuado" para la ocasión.

Lo anterior fue respondido por Gala, quien por medio de sus historias en su cuenta de Instagram defendió su elección.

"Quiero transmitir un mensaje, porque hace un rato subí unas fotitos de lo que fue el matrimonio de mi amiga Flaviana. Hay una página que me odia, y que estaba poniendo en juicio mi look, que era muy simple o inadecuado", dijo la modelo.

"Creo que hoy en día a través de las redes sociales se han creado dos realidades: la que uno muestra, apariencia y la que uno vive, que es la verdadera, lo que uno es", agregó Gala.

Junto con lo anterior, manifestó: "Probablemente por mi trabajo, por cómo me he proyectado, habrán muchas personas que piensen que soy superficial o banal. En realidad, yo le doy mucho valor a lo simple, para mi lo importante del evento no es el vestido que tu llevas".

“Hoy en día todo el mundo busca la aprobación en lo externo. Y quiero recordar que la única aprobación que nosotros necesitamos, es la de nosotros mismos, porque nadie va a ser felices por nosotros”, reflexionó la española.

Finalmente, Gala lamentó: "Siento que a través de las redes sociales se está construyendo un mundo de mucha rabia, de mucho enjuiciar, de mucho opinar, y las personas están olvidando de ser, de vivir".

El tema fue comentado por los seguidores de la modelo, quienes en su mayoría le enviaron mensajes de apoyo.

"Ame la sencillez del vestido bello ❤️"; "Es hermoso el vestido. ¿Quién lo pudo criticar? Es de acuerdo a una boda de día y es elegante. Te ves hermosa gala 👏👏"; "Uno no tiene que agradar a los demás. ¿Por qué las personas se creen con el derecho de criticar?" y "Hermoso tu vestido, gente envidiosa", fue parte de lo que escribieron los seguidores.