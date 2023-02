Comparte

La modelo Faloon Larraguibel confirmó su separación con el futbolista Jean Paul Pineda, con quien estuvo casada durante tres años y tuvo tres hijos.

La ex chica Yingo publicó un duro descargo contra su ahora ex pareja, acusándolo de "violencia, infidelidad y celos".

A través de sus historias de Instagram, Larraguibel reveló que "desde unas semanas atrás decidí poner fin a mi vida conyugal, ya que se ha vuelto insostenible. He pasado por una serie de episodios muy duros con faltas de respeto, violencia, infidelidad, celos, etc“

"Y para mí, lo más importante y valioso en este mundo son mis hijos. Y quiero que jamás tengan que vivir algo así cuando sean adultos. Y yo tengo que darles ese ejemplo de nunca quedarse calladas”, concluyó la conductora de Zona Latina.

Faloon

La reflexión de Pineda

Tras las acusaciones en su contra, Pineda, quien actualmente se encuentra en Deportes Recoleta, publicó en sus redes sociales una reflexión, en la que dio a entender que no se sentía apoyado por Larraguibel y que ella no entendía por la presión que estaba pasando.

"Querido yo: tu familia no sabe cuántas dificultades y presión atraviesas en tu vida diaria o en tu trabajo. Y tu trabajo no conoce las circunstancias de tu vida y de tu hogar. Y tu pareja que siempre está esperando apoyo incondicional de ti, no entenderá la cantidad de presión que atraviesas sin importar cuánto le hables y le expliques“, lanzó el futbolista.

"Nadie siente por ti, excepto tú mismo. Nadie entenderá por lo que estás pasando realmente. Y es muy probable que no valoren esfuerzos. Solo sigue adelante… Lucha… Cuida de ti mismo", concluyó Pineda.