Comparte

Nada indiferente quedó el periodista José Antonio Neme a la entrevista que dio Marco Antonio López al diario La Tercera, lo que generó en el conductor de "Mucho Gusto" una particular crítica.

Esto, luego de que afirmara que todas las frases del guía espiritual fueron para desviar la atención de las acusaciones en su contra, por su presunta vinculación con el denominado "caso relojes".

"Perdónenme, pero no dice absolutamente nada, muy poco", inició señalando sobre esta.

"Un error de ella y del canal"

Tras esto, criticó la entrevista que entregó Tonka Tomicic en el matinal de Canal 13 ‘Tu Día’: "Además, me parece un tremendo error del canal, y lo voy a volver a decir. Un error de ella y del canal, poner a Priscilla y a Repe a entrevistarla, que son los que la reemplazaron en el programa".

Cabe recordar que los actuales animadores de "Tu Día" consiguieron ese puesto, luego de que Tomicic dejara el espacio del matinal.

En esta línea, Neme ejemplicó su punto: "Si aquí me reemplaza Julio César Rodríguez, después vengo yo, y me hace una entrevista ‘oye, ¿crees que el canal te maltrató?’. ‘Bueno sí, tú me reemplazaste".

"Sacarte de un programa de la televisión, como la sacaron a ella. Además, ¿contestó algo de las joyas? No lo hace", repasó el conductor.